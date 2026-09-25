Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

Malpensa intitolata a Berlusconi, Marina si emoziona: «Che nome migliore potrebbe avere?»

Nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese all'ex premier, la figlia ricorda la sua ricerca del «dialogo con tutti».
Malpensa intitolata a Berlusconi, Marina si emoziona: «Che nome migliore potrebbe avere?»
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Malpensa intitolata a Berlusconi, Marina si emoziona: «Che nome migliore potrebbe avere?»
Nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese all'ex premier, la figlia ricorda la sua ricerca del «dialogo con tutti».

MILANO - «La consapevolezza che l'aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione». Lo ha dichiarato Marina Berlusconi all'ANSA nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese all'ex premier.

ITALIA
Legittima l'intitolazione di Malpensa a Berlusconi

«Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano», ha aggiunto. «Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni».

Marina Berlusconi ha definito Malpensa «un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo», uno spazio di lavoro e scambi e «un ponte tra Paesi». Da qui la domanda: «Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?».

La figlia dell'ex premier ha infine ricordato il padre come «un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti», che «ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami» e «ha trasformato in realtà idee impossibili».

ITALIA
È morto Silvio Berlusconi
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aeroportoberlusconimalpensamalpensamarina berlusconi
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
23 ore
84
420

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
12
90

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
1 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
2 gior
54
126

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
202

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
1 gior
43
111

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
18 ore
36
87

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
6 ore
13
55

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
18 ore
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
94

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
89

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
16 ore
45
73

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
13
26

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
19 ore
137

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
2 gior
22
58

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
3 gior
508

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
13 ore
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
32
68

Auto di lusso nel mirino dei ladri

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
2 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
1 gior
33

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
1 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
1 gior
6
47

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
2 gior
20
37

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
1 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
12

Burrasca Ferrari

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
3 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
4 ore

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
44

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
39

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
2 gior
2
31

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
3 gior
5
37

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
2 gior
15
39

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
20 ore
12
52

«I Moretti erano intimidatori»

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
17
58

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
41
49

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
59

«Xhaka è stato un codardo»

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
20 ore
31
68

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
6 ore
6
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
23 ore
24
52

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
22 ore
26

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
3 gior
4
18

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
10

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
57

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
12
31

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
3 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Zelensky: «Ok di Trump alla produzione di Patriot»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
55 min
2

Zelensky: «Ok di Trump alla produzione di Patriot»

Armi esplosive, 35 mila bambini uccisi o mutilati in cinque anni
LIVE
NAZIONI UNITE
1 ora

Armi esplosive, 35 mila bambini uccisi o mutilati in cinque anni

Parata di miliardari alla cena di Stato: da Musk a Cook, ecco chi sedeva al tavolo principale
LIVE
STATI UNITI
2 ore
7
17

Parata di miliardari alla cena di Stato: da Musk a Cook, ecco chi sedeva al tavolo principale

Pezeshkian: «Sono gli Usa a dover decidere se porre fine a guerra»
LIVE
MEDIO ORIENTE
4 ore
14

Pezeshkian: «Sono gli Usa a dover decidere se porre fine a guerra»

«L'Iran ha proposto agli Usa un piano da 7 giorni per la tregua»
LIVE
MEDIO ORIENTE
4 ore
6

«L'Iran ha proposto agli Usa un piano da 7 giorni per la tregua»

Trump accoglie Xi tra sfarzo e distensione, ma restano le tensioni
LIVE
STATI UNITI
5 ore
1
4

Trump accoglie Xi tra sfarzo e distensione, ma restano le tensioni

Mamdani risponde a Netanyahu: «Le sue bugie non cambiano il mandato d'arresto della Cpi»
LIVE
ASSEMBLEA ONU
12 ore
7

Mamdani risponde a Netanyahu: «Le sue bugie non cambiano il mandato d'arresto della Cpi»

Netanyahu all'Onu: l'accusa di genocidio è «la più grande menzogna del secolo»
LIVE
ASSEMBLEA ONU
15 ore
32

Netanyahu all'Onu: l'accusa di genocidio è «la più grande menzogna del secolo»

Proteste per Netanyahu all'Onu, arrestata l'attrice Susan Sarandon
LIVE
ASSEMBLEA ONU
16 ore

Proteste per Netanyahu all'Onu, arrestata l'attrice Susan Sarandon

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
20 ore
13
36

Arrestato il primogenito del Senatùr