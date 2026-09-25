Malpensa intitolata a Berlusconi, Marina si emoziona: «Che nome migliore potrebbe avere?»

Marina Berlusconi ha definito Malpensa «un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo», uno spazio di lavoro e scambi e «un ponte tra Paesi». Da qui la domanda: «Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?».

La figlia dell'ex premier ha infine ricordato il padre come «un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti», che «ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami» e «ha trasformato in realtà idee impossibili».