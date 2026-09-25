Malpensa intitolata a Berlusconi, Marina si emoziona: «Che nome migliore potrebbe avere?»
Nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese all'ex premier, la figlia ricorda la sua ricerca del «dialogo con tutti».
Nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese all'ex premier, la figlia ricorda la sua ricerca del «dialogo con tutti».
MILANO - «La consapevolezza che l'aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione». Lo ha dichiarato Marina Berlusconi all'ANSA nel giorno dell'intitolazione dello scalo milanese all'ex premier.
«Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano», ha aggiunto. «Mi piace pensare che, da oggi, il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni».
Marina Berlusconi ha definito Malpensa «un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo», uno spazio di lavoro e scambi e «un ponte tra Paesi». Da qui la domanda: «Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?».
La figlia dell'ex premier ha infine ricordato il padre come «un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti», che «ha creduto nei contatti umani, nella forza dei legami» e «ha trasformato in realtà idee impossibili».