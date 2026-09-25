Armi esplosive, 35 mila bambini uccisi o mutilati in cinque anni

Tra le nuove armi tecnologiche letali per i più giovani vi sono i droni. È stato verificato che oltre 1.000 minori sono stati uccisi o mutilati in attacchi con droni nel corso degli ultimi cinque anni (2021-2025).

Il numero più elevato di vittime tra i minori, 415 tra morti e mutilati, è stato verificato nel 2025. Le operazioni aeree rappresentano la principale causa, con quasi il 30% di tutti i casi verificati di uccisioni e mutilazioni, rispetto al 23% registrato nel periodo 2020-2024.