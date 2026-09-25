GUERRA IN UCRAINA
Zelensky: «Ok di Trump alla produzione di Patriot»
Zelensky annuncia un passo avanti per la capacità industriale ucraina nel settore militare.
Governo ucraino
Fonte Ats Ans
Zelensky: «Ok di Trump alla produzione di Patriot»
Zelensky annuncia un passo avanti per la capacità industriale ucraina nel settore militare.
KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il presidente statunitense Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, dopo una serie di ripensamenti sulla questione.
"Durante il nostro ultimo incontro, il presidente Trump ha sottolineato: 'Sì, ho preso una decisione definitiva. L'Ucraina otterrà le licenze per la produzione di missili Patriot'", ha affermato Zelensky in un messaggio vocale inviato ai giornalisti.
Kiev: «Raid russo su palazzo della Corte Suprema»
Intanto si apprende da Ukrainska Pravda che nel quartiere di Shevchenkivskyi a Kiev, un drone russo ha colpito l'edificio amministrativo della corte suprema, danneggiandolo e ferendo 6 persone.
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