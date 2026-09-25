Zelensky: «Ok di Trump alla produzione di Patriot»

"Durante il nostro ultimo incontro, il presidente Trump ha sottolineato: 'Sì, ho preso una decisione definitiva. L'Ucraina otterrà le licenze per la produzione di missili Patriot'", ha affermato Zelensky in un messaggio vocale inviato ai giornalisti.

Kiev: «Raid russo su palazzo della Corte Suprema»

Intanto si apprende da Ukrainska Pravda che nel quartiere di Shevchenkivskyi a Kiev, un drone russo ha colpito l'edificio amministrativo della corte suprema, danneggiandolo e ferendo 6 persone.