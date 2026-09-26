ITALIA
Etna, stop ai voli a Catania fino alle 12 di domani
La cenere lavica ha formato una nube eruttiva alta quattro chilometri. Allerta rossa per il volo.
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Fonte Ats Ans
Etna, stop ai voli a Catania fino alle 12 di domani
La cenere lavica ha formato una nube eruttiva alta quattro chilometri. Allerta rossa per il volo.
CATANIA - È stata prolungata fino alle 12 di domani la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività in corso sull'Etna.
Dal cratere Nord-Est viene emessa cenere lavica che produce una nube eruttiva alta quattro chilometri.
Il nucleo di coordinamento operativo (Nco), dopo la chiusura degli spazi aerei, ha disposto la restrizione a zero atterraggi e zero decolli.
Sull'Etna è in vigore l'avviso per il volo di colore rosso, il livello più alto su una scala di quattro, emesso dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania.
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