«L'intelligence egiziana avvertì Israele prima del 7 ottobre»

Il capo dell'intelligence egiziana avrebbe inoltre segnalato che il margine di tempo per scongiurare un attacco si stava riducendo, raccomandando ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche nel tentativo di evitare il conflitto.

Kamel non avrebbe tuttavia indicato una data precisa per l'attacco. Non è inoltre chiaro, secondo quanto riportato, con quali funzionari israeliani si sia incontrato.