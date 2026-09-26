«L'intelligence egiziana avvertì Israele prima del 7 ottobre»
Secondo The Atlantic, il capo dei servizi egiziani segnalò a settembre 2023 una possibile mobilitazione di Hamas.
NEW YORK - Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito Israele, prima del 7 ottobre 2023, della possibilità di un attacco di Hamas.
Lo riferisce la rivista statunitense The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, americane, arabe ed europee. Secondo la ricostruzione, il 26 settembre 2023 Kamel si sarebbe recato a Tel Aviv, mettendo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilitarsi.
Il capo dell'intelligence egiziana avrebbe inoltre segnalato che il margine di tempo per scongiurare un attacco si stava riducendo, raccomandando ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche nel tentativo di evitare il conflitto.
Kamel non avrebbe tuttavia indicato una data precisa per l'attacco. Non è inoltre chiaro, secondo quanto riportato, con quali funzionari israeliani si sia incontrato.