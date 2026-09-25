ITALIA
Ucciso e fatto a pezzi a Torino: fermate tre persone
Un uomo è accusato di omicidio e soppressione di cadavere. Fermate anche due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione.
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Fonte Ats Ans
Ucciso e fatto a pezzi a Torino: fermate tre persone
Un uomo è accusato di omicidio e soppressione di cadavere. Fermate anche due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione.
TORINO - Tre persone sono state fermate dalla polizia a Torino, su indicazione della procura, nell'ambito delle indagini sul ritrovamento del corpo senza vita di un 39enne.
Il cadavere dell'uomo, fatto a pezzi, è stato trovato in un appartamento nel quartiere di Borgo Vittoria, nella periferia nord della città.
Parti del corpo erano state nascoste in sacchi neri e altre all'interno di secchi ricoperti di cemento a presa rapida.
A dare l'allarme è stata una donna, che ha chiamato il 112 affermando che il figlio aveva fatto del male a una persona.
A carico di un uomo viene ipotizzato il reato di omicidio e soppressione di cadavere. Due donne sono invece accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere.
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