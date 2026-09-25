Atterraggio con i serbatoi quasi vuoti: restavano solo nove minuti

Dopo i due tentativi falliti, le procedure della compagnia imponevano di dirigersi verso un altro aeroporto. I piloti hanno chiesto di raggiungere Manchester, ritenuta l'alternativa migliore per le condizioni meteorologiche, ma la richiesta è stata respinta. Secondo il rapporto, avrebbe invece dovuto essere accettata: gli investigatori non hanno stabilito il motivo del rifiuto, ricondotto a un «problema di comunicazione» tra il controllo aeroportuale e l'agente di rampa.

L'aereo si è quindi diretto verso Edimburgo, dove un terzo allarme di wind shear ha costretto l'equipaggio a interrompere ancora una volta l'avvicinamento. A questo punto restavano 2.164 chili di carburante e i piloti hanno deciso di puntare nuovamente su Manchester, consapevoli che sarebbero arrivati con una riserva estremamente ridotta.