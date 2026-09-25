Documentazione falsa, pure Embolo nei guai
Anche Breel Embolo ha imbrogliato con i certificati Covid
L'attaccante non giocherà le prossime partite della Nati.
Anche Breel Embolo ha imbrogliato con i certificati Covid
L'attaccante non giocherà le prossime partite della Nati.
BELEK - Breel Embolo non prenderà parte all'attuale raduno della Nazionale svizzera e salterà le prossime partite di Nations League. Lo ha comunicato l'Associazione Svizzera di Football (ASF), dopo che il giocatore l'ha informata di una vicenda della sua vita privata resa nota dai media.
Secondo quanto riferito da "Schweiz heute", l'attaccante avrebbe acquistato certificati di viaggio Covid falsificati. Il 25 novembre 2025 il Ministero pubblico di Basilea ha emesso nei suoi confronti un decreto penale per ripetuta istigazione a falsificazione di documenti, infliggendogli una pena pecuniaria sospesa di 20 aliquote giornaliere da 3'000 franchi, con un periodo di prova di due anni.
«Ho capito che il mio comportamento di allora non era corretto e me ne sono assunto la responsabilità. Per questo ho accettato il decreto penale», ha dichiarato Embolo a "Schweiz heute", precisando che il procedimento riguarda essenzialmente un fatto già riportato in precedenza dai media.
L'ASF ha quindi deciso che l'attaccante non raggiungerà la squadra come previsto. «La Nati affronterà il raduno in corso senza di lui», si legge nel comunicato. Embolo si aggiunge così a Granit Xhaka tra gli assenti per le prossime gare di Nations League.
Squalificato per la prima partita della campagna a seguito dell'espulsione rimediata nei quarti di finale del Mondiale 2026 contro l'Argentina, l'attaccante avrebbe dovuto raggiungere i suoi compagni direttamente a Glasgow ed essere disponibile per la partita contro la Scozia, prima di partecipare ai due incontri previsti a Lucerna contro la Slovenia e la Macedonia del Nord.
La Svizzera inizia la sua campagna di Nations League 2026-2027 sabato sera a Skopje, contro la Macedonia del Nord.
Partite senza Breel Embolohttps://t.co/HNvo4AsV1N— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 25, 2026