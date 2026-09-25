Documentazione falsa, pure Embolo nei guai

«Ho capito che il mio comportamento di allora non era corretto e me ne sono assunto la responsabilità. Per questo ho accettato il decreto penale», ha dichiarato Embolo a "Schweiz heute", precisando che il procedimento riguarda essenzialmente un fatto già riportato in precedenza dai media.

L'ASF ha quindi deciso che l'attaccante non raggiungerà la squadra come previsto. «La Nati affronterà il raduno in corso senza di lui», si legge nel comunicato. Embolo si aggiunge così a Granit Xhaka tra gli assenti per le prossime gare di Nations League.