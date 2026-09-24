«Spero che Granit non debba passare per troppo tempo attraverso la stessa cosa che è toccata a me - ha raccontato il 51enne allenatore - Ha ammesso di non avere fiducia riguardo al vaccino. È la sua vita è va rispettato per questo. Anche io la penso così. Le persone danno giudizi ma cercare di capire, di immedesimarsi, aiuterebbe molto. Dobbiamo essere più indulgenti, mostrare più comprensione. So che Granit supererà questo momento difficile e imparerà la lezione».