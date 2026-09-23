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«È un sogno d'infanzia diventato realtà»

Un anno dopo aver lasciato Lucerna per Parma, Sascha Britschgi è stato chiamato per la prima volta in Nazionale. Un'emozione travolgente.
«È un sogno d'infanzia diventato realtà»
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di 20min.ch | Sebastian Rieder, cge
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«È un sogno d'infanzia diventato realtà»
Un anno dopo aver lasciato Lucerna per Parma, Sascha Britschgi è stato chiamato per la prima volta in Nazionale. Un'emozione travolgente.
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BELEK - Un anno dopo aver lasciato il Lucerna per trasferirsi al Parma, Sascha Britschgi ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale svizzera. La chiamata di Murat Yakin ha lasciato il 20enne senza parole: «Ero completamente sbalordito e ho avuto prima bisogno di rendermi conto di ciò che stava succedendo. È un sogno d'infanzia diventato realtà».

Arrivato in Emilia-Romagna nell'estate del 2025 dopo appena quattro presenze con la prima squadra del Lucerna, Britschgi si è adattato rapidamente al calcio italiano. Il difensore conta già 37 presenze con i Ducali. L'impatto con la Serie A, tuttavia, è stato tosto: «Credo che quella prima seduta sia stata la più difficile di tutte. Avevo la sensazione che tutto il mio corpo bruciasse». Ritmo, intensità e richieste tattiche gli hanno subito mostrato la differenza rispetto alla Super League.

Figlio di madre camerunese e padre svizzero, Britschgi può essere impiegato su entrambe le fasce. Predilige il ruolo di terzino destro, ma ha maturato esperienza anche a sinistra, sia con le squadre giovanili del Lucerna sia a Parma. Una duttilità che potrebbe tornare utile anche alla Nati.

Il giovane lucernese si ritrova ora ad allenarsi con giocatori che fino a pochi anni fa erano per lui dei modelli. Alcuni li aveva già affrontati in Serie A, come Manuel Akanji e Remo Freuler. Con la Svizzera potrebbe ora debuttare nelle sfide di Nations League contro Macedonia del Nord, Scozia o Slovenia. Per le partite di Lucerna contro Slovenia e Macedonia del Nord ha già prenotato più di 20 biglietti destinati a familiari e amici.

La convocazione arriva dopo un avvio di stagione complicato per il Parma. Britschgi ha saltato la prima partita per una squalifica risalente alla stagione precedente e la squadra ha faticato a trovare vittorie. Il successo ottenuto contro il Genoa prima della pausa per le nazionali ha però portato maggiore serenità: «Era fondamentale prendere i tre punti».

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