«È un sogno d'infanzia diventato realtà»

Figlio di madre camerunese e padre svizzero, Britschgi può essere impiegato su entrambe le fasce. Predilige il ruolo di terzino destro, ma ha maturato esperienza anche a sinistra, sia con le squadre giovanili del Lucerna sia a Parma. Una duttilità che potrebbe tornare utile anche alla Nati.

Il giovane lucernese si ritrova ora ad allenarsi con giocatori che fino a pochi anni fa erano per lui dei modelli. Alcuni li aveva già affrontati in Serie A, come Manuel Akanji e Remo Freuler. Con la Svizzera potrebbe ora debuttare nelle sfide di Nations League contro Macedonia del Nord, Scozia o Slovenia. Per le partite di Lucerna contro Slovenia e Macedonia del Nord ha già prenotato più di 20 biglietti destinati a familiari e amici.