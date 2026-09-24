Audi non cambia

«Non abbiamo avuto alcuna discussione riguardo ai piloti per la prossima stagione. I nostri piloti sono sotto contratto, sapevamo che non ci sarebbero stati cambiamenti», ha spiegato Binotto in conferenza stampa a margine del Gran Premio d'Azerbaigian. «Siamo soddisfatti di ciò che stanno facendo, della loro velocità. Il nostro duo è quindi confermato».