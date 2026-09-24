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Audi non cambia

La scuderia tedesca ha confermato i piloti per la stagione 2027: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg hanno prolungato il loro contratto di un anno.
Audi non cambia
IMAGO/NurPhoto
Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg saranno ancora al volante delle monoposto Audi nel 2027.
di 20min.ch | Agence France-Presse
Audi non cambia
La scuderia tedesca ha confermato i piloti per la stagione 2027: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg hanno prolungato il loro contratto di un anno.
SPORT: Risultati e classifiche

BAKU - Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg resteranno al volante dell'Audi anche nella stagione 2027 di Formula 1. La conferma è arrivata questo giovedì a Baku da Mattia Binotto, direttore della scuderia tedesca.

«Non abbiamo avuto alcuna discussione riguardo ai piloti per la prossima stagione. I nostri piloti sono sotto contratto, sapevamo che non ci sarebbero stati cambiamenti», ha spiegato Binotto in conferenza stampa a margine del Gran Premio d'Azerbaigian. «Siamo soddisfatti di ciò che stanno facendo, della loro velocità. Il nostro duo è quindi confermato».

Audi, entrata quest'anno in Formula 1 con il proprio nome e come motorista dopo l'acquisizione della scuderia svizzera Sauber, occupa attualmente l'ottavo posto tra gli 11 costruttori con 17 punti, quattro in meno della Haas.

Dopo i due punti conquistati nel primo Gran Premio della sua storia, in Australia a marzo, Audi è rimasta per sette gare fuori dalla zona punti. Dall'inizio dell'estate la squadra ha però mostrato segnali di crescita, piazzando almeno una monoposto nella Top 10 in cinque degli ultimi sei Gran Premi.

Bortoleto, 21 anni e campione di Formula 2 nel 2024, aveva raccolto 19 punti nella sua stagione d'esordio in F1 nel 2025 con Sauber. Hülkenberg ne aveva conquistati 51. Il tedesco compirà 40 anni nell'agosto del 2027.

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