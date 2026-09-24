Infinito Ronaldo: «Voglio arrivare a 1000 gol»
Il 41enne capitano non fissa ancora una data per il suo addio con il Portogallo.
LISBONA - Cristiano Ronaldo non fissa ancora una data per il suo addio alla nazionale portoghese. Alla vigilia della sfida di Nations League contro il Galles, il 41enne ha ribadito di essere concentrato sul presente, dopo aver dichiarato durante l'estate che questa stagione sarebbe stata «probabilmente» l'ultima della sua carriera.
«Non ho più l'età per pensare al futuro. Per me è il presente la cosa più importante», ha spiegato Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'oro si è detto pronto a lasciare la Seleção quando lo staff lo riterrà opportuno, lasciando intendere che comunicherà la decisione prima di disputare la sua ultima partita con il Portogallo.
Nel frattempo resta un traguardo particolarmente simbolico: quota 1000 gol. Ronaldo ne conta 979 in tutte le competizioni e non nasconde il desiderio di firmare il millesimo con la maglia della nazionale. «Ho già detto che voglio arrivarci e ci arriverò, ma non è un'ossessione. Sarebbe la ciliegina sulla torta... Segnare il millesimo gol con la nazionale sarebbe la coronazione di una bella storia».
Il capitano portoghese ha parlato anche dell'arrivo del nuovo commissario tecnico Jorge Jesus, definendolo «la scelta perfetta» per sostituire Roberto Martinez e indicando il suo insediamento come «l'inizio di una nuova era». Ronaldo aveva già lavorato con il 72enne lo scorso anno all'Al-Nassr.
Il Portogallo, vincitore della Nations League nel 2019 e nel 2025, inizierà la nuova edizione ospitando giovedì il Galles a Lisbona. Jorge Jesus ha già confermato Ronaldo dal primo minuto: «Gioca domani e spero che segni subito uno o due gol, poi lo toglierò».