Infinito Ronaldo: «Voglio arrivare a 1000 gol»

Nel frattempo resta un traguardo particolarmente simbolico: quota 1000 gol. Ronaldo ne conta 979 in tutte le competizioni e non nasconde il desiderio di firmare il millesimo con la maglia della nazionale. «Ho già detto che voglio arrivarci e ci arriverò, ma non è un'ossessione. Sarebbe la ciliegina sulla torta... Segnare il millesimo gol con la nazionale sarebbe la coronazione di una bella storia».

Il capitano portoghese ha parlato anche dell'arrivo del nuovo commissario tecnico Jorge Jesus, definendolo «la scelta perfetta» per sostituire Roberto Martinez e indicando il suo insediamento come «l'inizio di una nuova era». Ronaldo aveva già lavorato con il 72enne lo scorso anno all'Al-Nassr.