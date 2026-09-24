«La gente non ha idea di quanto Novak aiuti gli altri»
Fisioterapista di Djokovic, Carlos Costa ha raccontato le esigenze fuori dal comune della leggenda serba, ma anche la sua generosità verso i giovani giocatori.
TENNIS - Dal dicembre 2025 Carlos Costa accompagna quotidianamente Novak Djokovic. In un podcast del quotidiano portoghese «A Bola», il fisioterapista 40enne ha raccontato le esigenze fuori dal comune del campione serbo, vincitore di 24 titoli del Grande Slam.
«Non ho mai visto nulla di paragonabile a Novak Djokovic», ha spiegato Costa, citandone «la visione, l'impegno che mette ogni giorno in campo e la sua intensità». A colpirlo è soprattutto la cura del dettaglio: «Presta attenzione al minimo dettaglio. Incluso il tempo che ci mettiamo a porgergli l'asciugamano. E se c'è un imprevisto, questo può creare delle tensioni».
Djokovic, secondo il fisioterapista, sottopone anche il proprio staff a verifiche per assicurarsi che vengano cercate le migliori strategie di recupero. Un livello di exigence che porta l'intera squadra a rimettersi costantemente in discussione. Sul futuro, Costa assicura che l'ex numero uno mondiale continua a credere di poter conquistare i titoli più importanti.
Il portoghese ha però voluto evidenziare anche un aspetto meno noto del serbo: la disponibilità verso gli altri tennisti. «Adora aiutare i giovani giocatori», ha raccontato. Djokovic sarebbe disposto anche a interrompere le proprie sessioni di allenamento per dare consigli agli avversari, tra cui Félix Auger-Aliassime e Joao Fonseca. «La gente non ha idea di quanto aiuti gli altri giocatori», ha concluso Costa.