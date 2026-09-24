«La gente non ha idea di quanto Novak aiuti gli altri»

Djokovic, secondo il fisioterapista, sottopone anche il proprio staff a verifiche per assicurarsi che vengano cercate le migliori strategie di recupero. Un livello di exigence che porta l'intera squadra a rimettersi costantemente in discussione. Sul futuro, Costa assicura che l'ex numero uno mondiale continua a credere di poter conquistare i titoli più importanti.

Il portoghese ha però voluto evidenziare anche un aspetto meno noto del serbo: la disponibilità verso gli altri tennisti. «Adora aiutare i giovani giocatori», ha raccontato. Djokovic sarebbe disposto anche a interrompere le proprie sessioni di allenamento per dare consigli agli avversari, tra cui Félix Auger-Aliassime e Joao Fonseca. «La gente non ha idea di quanto aiuti gli altri giocatori», ha concluso Costa.