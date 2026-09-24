«Non voglio più lavorare dopo la mia carriera»

Reijnders, 35 presenze e due reti con la nazionale olandese secondo la fonte, non esclude comunque un futuro ritorno nel calcio europeo. Il giocatore ha riferito di averne discusso con il suo allenatore Brendan Rodgers: «Mi ha detto che potevo benissimo giocare qui per tre o quattro anni con molto piacere, poi tornare in Europa. Ora ci sono molti esempi di questo tipo. È anche il mio obiettivo».

L'ex AZ Alkmaar considera dunque l'esperienza saudita una tappa della propria carriera e ritiene che il livello del campionato locale sia ormai superiore a quello olandese. Nel frattempo è tornato a disposizione degli Oranje, impegnati domani contro la Germania in Nations League.