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La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior
Thibault Rivier ha conquistato, questo giovedì, a Pontevedra, l'oro mondiale nel triathlon tra gli juniores, una prima volta per la Svizzera tra gli uomini.
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La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior
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La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior
Thibault Rivier ha conquistato, questo giovedì, a Pontevedra, l'oro mondiale nel triathlon tra gli juniores, una prima volta per la Svizzera tra gli uomini.
La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior
Thibault Rivier ha conquistato, questo giovedì, a Pontevedra, l'oro mondiale nel triathlon tra gli juniores, una prima volta per la Svizzera tra gli uomini.
TRIATHLON - Thibault Rivier è campione del mondo junior di triathlon. Questo giovedì, a Pontevedra, in Spagna, il vodese si è imposto in volata sul portoghese Dinis Ferreira.
Grazie a questo successo, Rivier è diventato il primo svizzero a conquistare il titolo mondiale nella categoria junior maschile.
La Svizzera ha conquistato altre due medaglie nella gara femminile junior. Anouk Danna ha ottenuto l'argento, chiudendo a 37 secondi dalla vincitrice, mentre Kimey Casanova si è aggiudicata il bronzo con un distacco di 1 minuto e 18 secondi. Il titolo è andato all'ungherese Fanni Szalai.
Per Danna è la seconda medaglia in un grande appuntamento internazionale, dopo il titolo conquistato ai Campionati Europei junior di quest'estate.
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