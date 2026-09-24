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La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior

Thibault Rivier ha conquistato, questo giovedì, a Pontevedra, l'oro mondiale nel triathlon tra gli juniores, una prima volta per la Svizzera tra gli uomini.
La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior
Swiss Triathlon
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior
Thibault Rivier ha conquistato, questo giovedì, a Pontevedra, l'oro mondiale nel triathlon tra gli juniores, una prima volta per la Svizzera tra gli uomini.
SPORT: Risultati e classifiche

TRIATHLON - Thibault Rivier è campione del mondo junior di triathlon. Questo giovedì, a Pontevedra, in Spagna, il vodese si è imposto in volata sul portoghese Dinis Ferreira.

Grazie a questo successo, Rivier è diventato il primo svizzero a conquistare il titolo mondiale nella categoria junior maschile.

La Svizzera ha conquistato altre due medaglie nella gara femminile junior. Anouk Danna ha ottenuto l'argento, chiudendo a 37 secondi dalla vincitrice, mentre Kimey Casanova si è aggiudicata il bronzo con un distacco di 1 minuto e 18 secondi. Il titolo è andato all'ungherese Fanni Szalai.

Per Danna è la seconda medaglia in un grande appuntamento internazionale, dopo il titolo conquistato ai Campionati Europei junior di quest'estate.

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