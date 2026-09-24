La Svizzera colleziona medaglie ai Mondiali junior

La Svizzera ha conquistato altre due medaglie nella gara femminile junior. Anouk Danna ha ottenuto l'argento, chiudendo a 37 secondi dalla vincitrice, mentre Kimey Casanova si è aggiudicata il bronzo con un distacco di 1 minuto e 18 secondi. Il titolo è andato all'ungherese Fanni Szalai.

Per Danna è la seconda medaglia in un grande appuntamento internazionale, dopo il titolo conquistato ai Campionati Europei junior di quest'estate.