Il fenomeno spagnolo si concede il bis

Per Noval è anche una rivincita dopo la caduta dello scorso anno a Kigali, quando, a soli 16 anni, sembrava in grado di lottare per la vittoria. Il prossimo 7 ottobre compirà 18 anni e nel 2027 passerà direttamente tra i professionisti con la Netcompany INEOS, nel World Tour. Già otto volte campione di Spagna tra strada, cronometro, ciclocross e MTB, si è recentemente imposto anche all'Ain Bugey Valromey Tour.

Alle spalle di Noval hanno completato il podio il francese Simon Defrance, staccato di 30 secondi, e lo svedese Elias Wandel, giunto a oltre due minuti. Gli svizzeri Antoine Salamin e Marwan Barhoumi non sono invece riusciti a inserirsi nella fuga decisiva. Il friburghese Salamin ha comunque chiuso al 14° posto.