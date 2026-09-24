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CICLISMO

Il fenomeno spagnolo si concede il bis

Dopo aver trionfato a cronometro, Benjamin Noval ha vinto anche la gara in linea tra gli juniores.
Il fenomeno spagnolo si concede il bis
IMAGO/SW Pix
di 20min.ch | Robin Carrel
Il fenomeno spagnolo si concede il bis
Dopo aver trionfato a cronometro, Benjamin Noval ha vinto anche la gara in linea tra gli juniores.
SPORT: Risultati e classifiche

MONTRÉAL - Benjamin Noval ha confermato in Québec il suo status di grande talento. Due giorni dopo essersi laureato campione del mondo juniores a cronometro, lo spagnolo ha conquistato anche il titolo iridato nella prova in linea under 19, chiudendo la sua carriera tra gli juniores con una prestigiosa doppietta mondiale.

Per Noval è anche una rivincita dopo la caduta dello scorso anno a Kigali, quando, a soli 16 anni, sembrava in grado di lottare per la vittoria. Il prossimo 7 ottobre compirà 18 anni e nel 2027 passerà direttamente tra i professionisti con la Netcompany INEOS, nel World Tour. Già otto volte campione di Spagna tra strada, cronometro, ciclocross e MTB, si è recentemente imposto anche all'Ain Bugey Valromey Tour.

Alle spalle di Noval hanno completato il podio il francese Simon Defrance, staccato di 30 secondi, e lo svedese Elias Wandel, giunto a oltre due minuti. Gli svizzeri Antoine Salamin e Marwan Barhoumi non sono invece riusciti a inserirsi nella fuga decisiva. Il friburghese Salamin ha comunque chiuso al 14° posto.

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benjamin novalcampionati del mondo ciclismoprova in linea under 19
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