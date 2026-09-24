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CICLISMO

Solo una medaglia di legno per Mara Winter

La grigionese di 20 anni ha ottenuto il quarto posto nella corsa under 23 ai Mondiali di Montréal.
Solo una medaglia di legno per Mara Winter
IMAGO/SW Pix
Mara Winter (a sinistra) ha dovuto accontentarsi del quarto posto nella corsa in linea M23 dei Mondiali.
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Solo una medaglia di legno per Mara Winter
La grigionese di 20 anni ha ottenuto il quarto posto nella corsa under 23 ai Mondiali di Montréal.
SPORT: Risultati e classifiche

CICLISMO - Mara Winter ha sfiorato il podio nella corsa in linea under 23 dei Campionati del mondo, disputata questo giovedì a Montréal. La svizzera è stata battuta allo sprint per la medaglia di bronzo dalla belga Fleur Moors.

Il titolo è andato alla slovacca Viktoria Chaldonova, che al termine dei 134 chilometri ha preceduto allo sprint la canadese Isabella Holmgren. Le due, in fuga, hanno tagliato il traguardo con 33 secondi di vantaggio sul gruppo formato da Moors, Winter e dall'australiana Talia Appleton, quinta.

Per la 20enne grigionese è il miglior risultato della carriera. Specialista della mountain bike, Winter aveva già ottenuto un quarto posto nella corsa in linea élite dei Campionati svizzeri, disputati a Courtételle a fine giugno.

Il 30 agosto aveva inoltre chiuso al settimo posto i Campionati europei Under 23 in Val di Sole.

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