Bajrami, amore rossocrociato

Dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile e nella squadra B del Benfica, Bajrami aveva lasciato il Portogallo per trovare maggiore spazio con gli svizzerocentrali. Ora invece difende i colori dello Sporting Braga. «In Portogallo mi sento semplicemente come a casa. Il Paese, il clima e soprattutto il calcio influenzato dal Brasile e dal Portogallo mi piacciono moltissimo», ha spiegato il difensore, che parla fluentemente portoghese.

Dopo alcune presenze parziali, Bajrami ha recentemente disputato tutti i 90 minuti con lo Sporting Braga e guarda già alla sfida del 3 dicembre a Lisbona contro il suo ex club, il Benfica. Nessun timore per l'accoglienza dei tifosi: «Un trasferimento dal Benfica alla Svizzera e poi di nuovo in Portogallo non è un problema. Solo un passaggio allo Sporting o al Porto sarebbe stato più complicato».