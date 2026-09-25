Pole pazzesca per Russell, Antonelli 16esimo
Le Qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian hanno lasciato il segno
Leclerc, secondo, a oltre 0”8 dal poleman.
Le Qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian hanno lasciato il segno
Leclerc, secondo, a oltre 0”8 dal poleman.
BAKU - Leader del Mondiale, Kimi Antonelli ha vissuto delle Qualifiche, quelle del Gran Premio d'Azerbaigian, terrificanti. Colpendo un muro durante la Q1, il giovane pilota della Mercedes ha danneggiato lo pneumatico e la sospensione anteriore sinistri e, per questo, è finito immediatamente ai box. Nella gara di domani, sabato, scatterà solo dalla sedicesima piazza: tremendo tenendo conto della prova di forza di George Russell.
Il britannico, secondo della classifica iridata (staccato di 81 lunghezze dall’italiano), ha infatti conquistato la pole con una prova di forza. Ha girato in 1’42”526, rifilando ben 0”837 a Charles Leclerc, secondo, 0”838 a Oscar Piastri, terzo, e 0”974 a Isack Hadjar (quarto). Tutti gli altri hanno accusato un ritardo di oltre 1”. A partire da Lando Norris, in terza fila con Lewis Hamilton. Dalla quarta fila partiranno Gasly e Verstappen (+1”555), mentre dalla quinta prenderanno il via Sainz e Colapinto.