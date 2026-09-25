Pole pazzesca per Russell, Antonelli 16esimo

Il britannico, secondo della classifica iridata (staccato di 81 lunghezze dall’italiano), ha infatti conquistato la pole con una prova di forza. Ha girato in 1’42”526, rifilando ben 0”837 a Charles Leclerc, secondo, 0”838 a Oscar Piastri, terzo, e 0”974 a Isack Hadjar (quarto). Tutti gli altri hanno accusato un ritardo di oltre 1”. A partire da Lando Norris, in terza fila con Lewis Hamilton. Dalla quarta fila partiranno Gasly e Verstappen (+1”555), mentre dalla quinta prenderanno il via Sainz e Colapinto.