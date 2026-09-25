Lugano-Ambrì, il derby è già qui: «Sarà una sfida equilibrata»

Il derby resta l'appuntamento più atteso. Anche se l'Ambrì, prima di pensare alla sfida di domani, dovrà affrontare questa sera lo Zurigo. Per parlarne abbiamo chiamato chi il derby lo conosce particolarmente bene, avendolo vissuto in molte occasioni e con entrambe le maglie: prima quella dell'Ambrì, poi quella del Lugano. Julian Walker. «Il derby è sempre una partita speciale ed è bello che arrivi così presto nella stagione. Non vedo l'ora di assistere a questa partita», ci confida l'ex attaccante.

Per Walker, che ha vestito la maglia dell'Ambrì dal 2008 al 2012 e quella del Lugano dal 2013 al 2024, si prospetta una sfida molto equilibrata. «Entrambe le squadre sono partite con il piede giusto. Il Lugano, pur concedendo tre gol in superiorità numerica in altrettanti match, ha battuto due squadre forti come Zugo e Ginevra. L'Ambrì, invece, ha vinto tre partite chiave contro avversari diretti come Ajoie, Rapperswil e Bienne, fondamentali nella corsa ai play-in».