Zurigo e Lugano: weekend di fuoco per l'Ambrì

Sempre “centrati”, capaci di essere determinati in tutti i frangenti del gioco, anche piuttosto ispirati nella loro fase offensiva (riguardare la partita di Bienne, please), Joly e compagni hanno infatti convinto prima ancora che vinto. Dimostrando di avere comunque ampi margini di miglioramento. E questi andranno almeno parzialmente “riempiti” contro i Lions, ovvero - semplicemente - la miglior squadra del campionato.

Fin qui sempre vincenti (hanno affrontato Berna, Langnau, Ginevra e Ajoie), gli uomini di coach Julien hanno dimostrato di avere un ottimo assetto difensivo e, contemporaneamente, di non fare fatica nel trovare soluzioni offensive diverse. La testimonianza sono le quattro reti di media fin qui segnate e i numeri messi insieme da Knak, Baechler, Malgin (tutti a cinque punti), Andrighetto, Strömwall e Riedi (“fermi” a quattro).