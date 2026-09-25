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Zurigo e Lugano: weekend di fuoco per l'Ambrì

I biancoblù hanno firmato un ottimo inizio di campionato
Zurigo e Lugano: weekend di fuoco per l'Ambrì
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+3
Zurigo e Lugano: weekend di fuoco per l'Ambrì
I biancoblù hanno firmato un ottimo inizio di campionato
I Lions hanno fin qui sempre vinto.
National League25.09.2026
Ambrì
19:45
Zurigo
National League26.09.2026
Lugano
19:45
Ambrì
HOCKEY: Risultati e classifiche

AMBRÌ - Forte degli otto punti conquistati nelle prime quattro uscite stagionali, l’Ambrì arriva più che carico a un weekend che molto potrebbe dire sulle sue reali potenzialità. Un fine settimana che lo vedrà affrontare lo Zurigo (oggi, venerdì, alla Gottardo Arena) e il Lugano nel derby (domani alla Cornèr Arena).

HCAP
Järventie all'ultimo respiro: l'Ambrì rimonta e batte il Bienne

Più che per i numeri messi assieme, da considerare parzialissimi dopo un paio di settimane di stagione, i tifosi possono permettersi di guardare con curiosità e fiducia a una doppia sfida da brividi per le prestazioni offerte dai loro beniamini. 

Sempre “centrati”, capaci di essere determinati in tutti i frangenti del gioco, anche piuttosto ispirati nella loro fase offensiva (riguardare la partita di Bienne, please), Joly e compagni hanno infatti convinto prima ancora che vinto. Dimostrando di avere comunque ampi margini di miglioramento. E questi andranno almeno parzialmente “riempiti” contro i Lions, ovvero - semplicemente - la miglior squadra del campionato. 

Fin qui sempre vincenti (hanno affrontato Berna, Langnau, Ginevra e Ajoie), gli uomini di coach Julien hanno dimostrato di avere un ottimo assetto difensivo e, contemporaneamente, di non fare fatica nel trovare soluzioni offensive diverse. La testimonianza sono le quattro reti di media fin qui segnate e i numeri messi insieme da Knak, Baechler, Malgin (tutti a cinque punti), Andrighetto, Strömwall e Riedi (“fermi” a quattro). 

Per sorprenderli, l’Ambrì dovrà puntare sull’intensità e sperare in una serata “buona” dei suoi uomini più importanti. Dovrà, anche, saper essere concreto: non avrà probabilmente tantissime occasioni per punire i Lions, dovrà sfruttarle.

Solo dopo l’ultima sirena, poi, potrà cominciare a pensare alla stracantonale del giorno successivo. In questo il Lugano avrà un piccolo-grande vantaggio: oggi non scenderà sul ghiaccio. Al primo derby stagionale sta già pensando da mercoledì.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo412401688
2Ambrì483114122
3Zugo37211358
4Bienne472216106
5Berna36211284
6Lausanne HC46221113-2
7EHC Kloten56231319-6
8Lugano352111101
9Friborgo452210100
10Ajoie45221213-1
11Ginevra44131015-5
12Davos4413914-5
13SC Rapperswil-Jona Lakers44131116-5
14Langnau42131116-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 25.09.2026 07:10
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