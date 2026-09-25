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DERBY

Ultimissimi biglietti disponibili

Stracantonale e StraLugano, meglio muoversi in anticipo per la Cornèr Arena
Ultimissimi biglietti disponibili
Freshfocus
di Redazione
Ultimissimi biglietti disponibili
Stracantonale e StraLugano, meglio muoversi in anticipo per la Cornèr Arena
National League26.09.2026
Lugano
19:45
Ambrì
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Il Lugano informa che sono disponibili gli ultimissimi biglietti per il derby di domani sera (sabato) alla Cornèr Arena che si annuncia pertanto all’insegna del tutto esaurito.

DERBY
Lugano-Ambrì, il derby è già qui: «Sarà una sfida equilibrata»

L’HCL segnala inoltre ai tifosi che assisteranno al match che la concomitanza con la StraLugano e le conseguenti chiusure al traffico di diverse strade cittadine causerà importanti disagi per raggiungere la Cornèr Arena. Si consiglia pertanto caldamente di muoversi con sufficiente anticipo e di prestare attenzione agli aggiornamenti sulla circolazione forniti dalle autorità di Polizia.

Alla luce di questa particolare situazione, il club bianconero ha deciso eccezionalmente di anticipare l’apertura dei cancelli della Cornèr Arena alle ore 18. 

Fino alle ore 19 sarà attiva alle buvettes una speciale promozione per le consumazioni con l’offerta del bicchiere di birra al prezzo di CHF 4.- e del bicchiere di soft drink al prezzo di CHF 3.50.-.

Le informazioni sulla mobilità e i parcheggi per le partite alla Cornèr Arena sono consultabili al link https://www.hclugano.ch/parcheggi.asp

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo412401688
2Ambrì483114122
3Zugo37211358
4Bienne472216106
5Berna36211284
6Lausanne HC46221113-2
7EHC Kloten56231319-6
8Lugano352111101
9Friborgo452210100
10Ajoie45221213-1
11Ginevra44131015-5
12Davos4413914-5
13SC Rapperswil-Jona Lakers44131116-5
14Langnau42131116-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 25.09.2026 07:10
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