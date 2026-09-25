Ultimissimi biglietti disponibili
Stracantonale e StraLugano, meglio muoversi in anticipo per la Cornèr Arena
Stracantonale e StraLugano, meglio muoversi in anticipo per la Cornèr Arena
LUGANO - Il Lugano informa che sono disponibili gli ultimissimi biglietti per il derby di domani sera (sabato) alla Cornèr Arena che si annuncia pertanto all’insegna del tutto esaurito.
L’HCL segnala inoltre ai tifosi che assisteranno al match che la concomitanza con la StraLugano e le conseguenti chiusure al traffico di diverse strade cittadine causerà importanti disagi per raggiungere la Cornèr Arena. Si consiglia pertanto caldamente di muoversi con sufficiente anticipo e di prestare attenzione agli aggiornamenti sulla circolazione forniti dalle autorità di Polizia.
Alla luce di questa particolare situazione, il club bianconero ha deciso eccezionalmente di anticipare l’apertura dei cancelli della Cornèr Arena alle ore 18.
Fino alle ore 19 sarà attiva alle buvettes una speciale promozione per le consumazioni con l’offerta del bicchiere di birra al prezzo di CHF 4.- e del bicchiere di soft drink al prezzo di CHF 3.50.-.
Le informazioni sulla mobilità e i parcheggi per le partite alla Cornèr Arena sono consultabili al link https://www.hclugano.ch/parcheggi.asp
|PL
|Punti
|W
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Zurigo
|4
|12
|4
|0
|16
|8
|8
|2
|Ambrì
|4
|8
|3
|1
|14
|12
|2
|3
|Zugo
|3
|7
|2
|1
|13
|5
|8
|4
|Bienne
|4
|7
|2
|2
|16
|10
|6
|5
|Berna
|3
|6
|2
|1
|12
|8
|4
|6
|Lausanne HC
|4
|6
|2
|2
|11
|13
|-2
|7
|EHC Kloten
|5
|6
|2
|3
|13
|19
|-6
|8
|Lugano
|3
|5
|2
|1
|11
|10
|1
|9
|Friborgo
|4
|5
|2
|2
|10
|10
|0
|10
|Ajoie
|4
|5
|2
|2
|12
|13
|-1
|11
|Ginevra
|4
|4
|1
|3
|10
|15
|-5
|12
|Davos
|4
|4
|1
|3
|9
|14
|-5
|13
|SC Rapperswil-Jona Lakers
|4
|4
|1
|3
|11
|16
|-5
|14
|Langnau
|4
|2
|1
|3
|11
|16
|-5