Altra stilettata a Infantino
«Uno dei più gravi abusi di potere nella storia della FIFA»
Premier, Liga, Serie A e Bundesliga hanno chiesto una riforma della FIFA
«Uno dei più gravi abusi di potere nella storia della FIFA»
Premier, Liga, Serie A e Bundesliga hanno chiesto una riforma della FIFA
ZURIGO - Le quattro principali leghe europee hanno chiesto una riforma della governance della FIFA. Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga si sono espresse venerdì, mentre la Federazione internazionale è alle prese con la crisi legata al progetto, poi abortito, di creare una società commerciale aperta a investitori privati.
«Una riforma fondamentale della governance è indispensabile per ristabilire limiti statutari chiari all’interno della FIFA e garantire, in modo dimostrabile, che i dossier disciplinari individuali restino al riparo da qualsiasi ingerenza politica», hanno sottoscritto le quattro leghe in un comunicato trasmesso all’AFP. Il progetto FIFA Forward Entreprise (FFE), portato avanti dal presidente Gianni Infantino senza consultazione, viene definito «uno dei più gravi abusi di potere nella storia dell’ente».
Infantino, candidato nuovamente alla presidenza per l'elezione prevista nel marzo 2027, lunedì ha proposto «una consultazione» delle federazioni per riformare la governance. Per le quattro leghe, tuttavia, non sono sufficienti «cambiamenti superficiali o procedurali». Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga hanno proposto un «organo permanente» che rappresenti associazioni nazionali, leghe, club e giocatori del calcio maschile e femminile, da coinvolgere nelle nuove iniziative e nei processi decisionali della Fifa.
Le quattro organizzazioni hanno inoltre chiesto che ogni proposta importante sia accompagnata, prima di qualsiasi decisione, da motivazioni, elementi probanti e una valutazione indipendente e pubblica del suo impatto sui diversi attori del calcio. Tra le richieste figura anche quella di «proteggere il ruolo regolamentare della Fifa dalla sua funzione commerciale».
Infine, le leghe hanno invitato i candidati alla presidenza della FIFA ad aderire a questi principi e a convocare, entro i primi 100 giorni del prossimo mandato, una convenzione sulla governance presieduta da una personalità indipendente, con l’obiettivo di pubblicare un rapporto entro sei mesi. Infantino è al momento l’unico candidato alle elezioni del 18 marzo 2027; le candidature sono aperte fino al 18 novembre.