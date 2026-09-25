Altra stilettata a Infantino

Infantino, candidato nuovamente alla presidenza per l'elezione prevista nel marzo 2027, lunedì ha proposto «una consultazione» delle federazioni per riformare la governance. Per le quattro leghe, tuttavia, non sono sufficienti «cambiamenti superficiali o procedurali». Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga hanno proposto un «organo permanente» che rappresenti associazioni nazionali, leghe, club e giocatori del calcio maschile e femminile, da coinvolgere nelle nuove iniziative e nei processi decisionali della Fifa.

Le quattro organizzazioni hanno inoltre chiesto che ogni proposta importante sia accompagnata, prima di qualsiasi decisione, da motivazioni, elementi probanti e una valutazione indipendente e pubblica del suo impatto sui diversi attori del calcio. Tra le richieste figura anche quella di «proteggere il ruolo regolamentare della Fifa dalla sua funzione commerciale».