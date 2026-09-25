Il Canada si è preparato a essere invaso dagli Stati Uniti

A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.

«Credo che ricoprendo certi ruoli, si abbia la responsabilità di prendere in considerazione rischi remoti ed estremi. È gestione del rischio, sarebbe irresponsabile non farlo», ha spiegato Carney.