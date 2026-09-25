GERMANIA
Approvato uno sconto sulla benzina di 17 centesimi al litro
Via libera al Bundestag, la riduzione varrà fino alla fine di dicembre
Depositphotos (AlexanderNovikov)
Fonte Ats Ans
Approvato uno sconto sulla benzina di 17 centesimi al litro
Via libera al Bundestag, la riduzione varrà fino alla fine di dicembre
BERLINO - A causa dei forti rialzi del carburante, il Bundestag tedesco ha approvato uno nuovo sconto sul prezzo della benzina. La norma varrà per il periodo compreso fra ottobre e la fine di dicembre e prevede uno sconto complessivo di 17 centesimi a litro, compresa l'Iva.
Sul provvedimento deve ancora pronunciarsi il Bundesrat (il senato federale), prima che possa entrare in vigore il 1 ottobre.
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