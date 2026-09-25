Carenza di diesel? «Bisogna togliere le sanzioni»

Nelle ultime settimane il presidente Usa Donald Trump ha più volte sottolineato con preoccupazione l'aumento dei prezzi del diesel e, secondo Politico, si appresta a vietare per 90 giorni le esportazioni dagli Usa, in vista delle elezioni di Midterm. Un'ipotesi alla quale la Ue ha reagito «con preoccupazione».

Anche in Russia, tuttavia, è attualmente in vigore un bando alle esportazioni a causa della carenza sul mercato interno dovuta ai bombardamenti ucraini che hanno messo fuori uso diverse raffinerie del Paese. Quindi, ha sottolineato Peskov, è necessario coprire interamente il fabbisogno interno per poi riprendere le esportazioni, garantendo «la sicurezza di navigazione nel Mar Nero». E infine, appunto, eliminare le sanzioni, che attualmente impediscono l'import di diesel russo nella Ue. «Perciò, qui è possibile solo una soluzione complessiva», ha concluso il portavoce della presidenza russa.