Valle Verzasca
Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
L'uomo è stato soccorso dalla Rega e trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto in zona della capanna Efra, in Valle Verzasca.
TiPress
Fonte red
Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
L'uomo è stato soccorso dalla Rega e trasportato in ospedale. L'incidente è avvenuto in zona della capanna Efra, in Valle Verzasca.
FRASCO - Un escursionista di 37 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, venerdì 25 settembre, in un infortunio in montagna avvenuto in territorio di Frasco.
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, poco dopo le 10 il cittadino tedesco, residente in Germania, stava effettuando un'escursione nella zona della capanna Efra quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è scivolato lungo un terreno, cadendo per circa 50 metri.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega che, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ospedale.
Secondo una prima valutazione medica, il 37enne ha riportato gravi ferite, non tali da metterne in pericolo la vita.
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