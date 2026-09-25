Branchi Peloso e Camoghé, si procederà all'abbattimento di «fino a due terzi dei giovani nati»
La conferma arriva dal Consiglio di Stato, dopo il benestare dell'Ufficio federale dell'ambiente.
BELLINZONA - Si potrà procedere alla «regolamentazione parziale» dei branchi di lupo Peloso (recentemente individuato e per il quale era già stata confermata la richiesta) e Camoghé, «mediante la rimozione di fino a due terzi dei giovani nati nell'anno in corso nei rispettivi branchi, per il quale è già in corso la regolamentazione (fino al 27 settembre, ultimo giorno di caccia alta).
Lo comunica il Consiglio di Stato, attraverso una nota sul sito web del Dipartimento del territorio (DT) e in seguito all’ok da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Per l'abbattimento dei giovani lupi «è prevista la collaborazione con i cacciatori attivi che hanno partecipato alla formazione sulla regolazione del lupo e che sono in possesso della relativa autorizzazione alla collaborazione per le azioni di regolazione».
I branchi interessati
Il branco Peloso è nuovo sul territorio ticinese la cui presenza è stata confermata all'inizio del mese di settembre. Gli esemplari, scrive sempre il DT, sono stati rilevati lungo la dorsale alpina compresa tra la sponda destra della bassa Valle Maggia, la bassa Valle di Vergeletto e la bassa Valle Onsernone. Secondo gli ultimi dati sarebbe composto da due adulti e tre cuccioli, nati nel 2026.
Anche il branco del Camoghé, attivo lungo l'asse San Jorio-Gazzirola, è un'avvistamento relativamente recente. Si stima che i cuccioli nati nel corso dell'anno, qui, siano almeno cinque.