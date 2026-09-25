Branchi Peloso e Camoghé, si procederà all'abbattimento di «fino a due terzi dei giovani nati»

I branchi interessati



Il branco Peloso è nuovo sul territorio ticinese la cui presenza è stata confermata all'inizio del mese di settembre. Gli esemplari, scrive sempre il DT, sono stati rilevati lungo la dorsale alpina compresa tra la sponda destra della bassa Valle Maggia, la bassa Valle di Vergeletto e la bassa Valle Onsernone. Secondo gli ultimi dati sarebbe composto da due adulti e tre cuccioli, nati nel 2026.



Anche il branco del Camoghé, attivo lungo l'asse San Jorio-Gazzirola, è un'avvistamento relativamente recente. Si stima che i cuccioli nati nel corso dell'anno, qui, siano almeno cinque.

