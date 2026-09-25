Neutrali? Sì. Inflessibili? Sempre
I radar della settimana per il periodo compreso fra il 28 settembre e il 4 ottobre, secondo la lista diffusa dalla Polizia cantonale.
BELLINZONA - Archiviata formalmente l'estate (anche se le temperature ancora non lo lasciano intendere), inizia quindi l'autunno. Non che il cambio di stagione possa in qualche modo interessare l'operato dei radar, che resteranno sempre e comunque inflessibili.
Qui di seguito trovate la lista completa dei controlli di velocità (mobili e semi-stazionari) per il periodo compreso fra il 28 settembre e il 4 ottobre.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
• Arbedo
• Bellinzona
• Claro
• Giubiasco
• Gnosca
• Lumino
• Sementina
Distretto di Locarno
Polizie comunali
• Arcegno
• Ascona
• Cugnasco
• Gordola
• Intragna
• Locarno
• Losone
• Minusio
• Muralto
Distretto di Lugano
Polizie comunali
• Bedano
• Canobbio
• Curio
• Lamone
• Lugano
• Madonna del Piano
• Magliaso
• Melano
• Rivera
• Viganello
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
• Chiasso
• Morbio Inferiore
Controlli della velocità semi-stazionari
• Avegno
• Cadenazzo
• Lodrino
• Novazzano
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