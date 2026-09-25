Ammanco di 200mila franchi, «dov'è la trasparenza del Consiglio di Stato?»

Il gruppo UDC in Gran Consiglio, tramite un’interpellanza che vede Andrea Giudici e Tiziano Galeazzi quali primi firmatari, chiede spiegazioni al Consiglio di Stato. «Quando si tratta di denaro pubblico, trasparenza, controlli e responsabilità non possono essere aspetti secondari. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono gestite le risorse pubbliche e quali meccanismi vengono messi in atto per prevenire e individuare tempestivamente eventuali irregolarità», si legge nel testo.

L’interpellanza pone una serie di domande precise, a cominciare dal motivo per cui il Consiglio di Stato non ha informato Parlamento e opinione pubblica, nemmeno dopo la conclusione del procedimento penale nel giugno 2025 - e se questa decisione sia compatibile con i principi di trasparenza e responsabilità. Non solo: i firmatari chiedono lumi sui controlli in vigore e quali sono le misure adottate per prevenire il ripetersi di questi fenomeni non solo nelle mense scolastiche, ma anche in seno all'intera Amministrazione cantonale.