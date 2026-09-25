Il Centro di Lugano lancia nove sfidanti al Gran Consiglio: ecco chi sono

Gli altri sette candidati sono Francesca Antonini Roffi, 62 anni, di Besso, avvocata e vicepresidente sezionale; Luca Campana, 49 anni, di Pregassona, progettista di reti per Swisscom e consigliere comunale; Ciya Del kovan, 26 anni, di Pregassona, tassista privato; Paolo Di Martino, 50 anni, di Davesco-Soragno, funzionario presso l'ARP3 di Lugano; Dario Rossi, 52 anni, di Besso, titolare di un'impresa di pompe funebri; Wilson Sarmento, 59 anni, di Cadro, titolare della palestra del Maglio; e Gianluca Soldati, 35 anni, di Besso, titolare di una società attiva in ambito assicurativo.

Nel corso dell'assemblea, alla quale secondo la sezione hanno partecipato quasi 120 persone, è stata inoltre omaggiata Nadia Ghisolfi. Dopo 19 anni di attività come deputata in Gran Consiglio e dopo aver ricoperto nel 2023-2024 la carica di Prima cittadina del Cantone, Ghisolfi ha ricevuto un'ovazione dai presenti in un momento che la sezione ha definito di «reciproco ringraziamento».