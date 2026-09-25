Il Centro di Lugano lancia nove sfidanti al Gran Consiglio: ecco chi sono
Presentati i nomi dei nove candidati durante l'assemblea autunnale con il decimo ancora da definire.
PREGASSONA - Il Centro - Città di Lugano ha presentato nove candidati alle elezioni del Gran Consiglio del prossimo anno. I nomi sono stati annunciati giovedì 24 settembre, durante l'Assemblea autunnale della sezione al Capannone di Pregassona. Un decimo candidato sarà scelto nelle prossime settimane dall'Ufficio presidenziale, presieduto da Paolo Beltraminelli.
Tra i nove figurano i due granconsiglieri uscenti Sabrina Gendotti, in carica da tre legislature, e Michel Tricarico, da una legislatura.
Gli altri sette candidati sono Francesca Antonini Roffi, 62 anni, di Besso, avvocata e vicepresidente sezionale; Luca Campana, 49 anni, di Pregassona, progettista di reti per Swisscom e consigliere comunale; Ciya Del kovan, 26 anni, di Pregassona, tassista privato; Paolo Di Martino, 50 anni, di Davesco-Soragno, funzionario presso l'ARP3 di Lugano; Dario Rossi, 52 anni, di Besso, titolare di un'impresa di pompe funebri; Wilson Sarmento, 59 anni, di Cadro, titolare della palestra del Maglio; e Gianluca Soldati, 35 anni, di Besso, titolare di una società attiva in ambito assicurativo.
Nel corso dell'assemblea, alla quale secondo la sezione hanno partecipato quasi 120 persone, è stata inoltre omaggiata Nadia Ghisolfi. Dopo 19 anni di attività come deputata in Gran Consiglio e dopo aver ricoperto nel 2023-2024 la carica di Prima cittadina del Cantone, Ghisolfi ha ricevuto un'ovazione dai presenti in un momento che la sezione ha definito di «reciproco ringraziamento».