Anche a Dino potrebbe aprire un nuovo asilo nido

L'idea alla popolazione piace. I risultati di un sondaggio mirato «hanno evidenziato un chiaro orientamento favorevole all'iniziativa. La maggioranza delle persone che hanno partecipato alla consultazione ha infatti espresso sostegno all'idea di insediare un nido d'infanzia nella struttura, riconoscendone l'utilità sia per le famiglie residenti sia per il futuro sviluppo del quartiere» e «l'esito del sondaggio assume un valore particolare perché dimostra come il progetto non sia soltanto una proposta istituzionale, ma una risposta concreta a un bisogno percepito dalla comunità», afferma l'associazione Girotondo.

La richiesta formale avanzata dal Patriziato rappresenta quindi un primo passo concreto verso una possibile rinascita della struttura. Detto questo, il percorso per arrivare all'apertura richiederà che vengano effettuate ulteriori verifiche tecniche, economiche e organizzative «ma il segnale emerso dal territorio è chiaro».