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«Netanyahu fu avvertito prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre»

Secondo il New York Times, il presidente degli Emirati Arabi avrebbe segnalato al premier israeliano il rischio di un attacco su larga scala.
«Netanyahu fu avvertito prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre»
Imago/Newscom/AdMedia
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Netanyahu fu avvertito prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre»
Secondo il New York Times, il presidente degli Emirati Arabi avrebbe segnalato al premier israeliano il rischio di un attacco su larga scala.

GAZA - Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, avrebbe trasmesso a Benjamin Netanyahu un avvertimento riservato sui piani di Hamas per un attacco su larga scala prima del 7 ottobre 2023. Lo scrive il New York Times, rilanciando con proprie fonti una notizia pubblicata all'inizio del mese dal quotidiano israeliano Haaretz. Il premier israeliano ha smentito la ricostruzione.

Il Nyt cita una persona che afferma di aver parlato con lo sceicco Mohammed e un'altra che sostiene di essere stata informata da qualcuno presente alla conversazione tra i due leader. Secondo entrambe, il presidente emiratino avrebbe comunicato segretamente a Netanyahu che Hamas stava valutando un attacco di vaste proporzioni. Cinque ex alti funzionari israeliani hanno riferito al giornale che l'avvertimento non arrivò ai vertici dell'apparato di sicurezza israeliano.

Il primo ottobre 2023, pochi giorni dopo, Netanyahu riunì i responsabili della sicurezza per discutere della situazione nella Striscia di Gaza. Secondo i verbali visionati dal Nyt, in quell'occasione non menzionò l'avvertimento e indicò invece come obiettivo il mantenimento della calma a Gaza. Si oppose inoltre alla proposta di alcuni funzionari di valutare attacchi contro i leader di Hamas nella Striscia responsabili di coordinare gli attacchi contro gli israeliani in Cisgiordania.

Stando ai verbali, Netanyahu sostenne anche che un'azione israeliana a Gaza avrebbe potuto compromettere la prospettiva di stabilire relazioni diplomatiche con l'Arabia Saudita, un accordo che riteneva imminente. Una delle fonti citate dal Nyt ha precisato che le informazioni ricevute non chiarivano se Hamas intendesse lanciare razzi contro Israele oppure preparare un'incursione di terra oltre il confine.

Restano inoltre sconosciute, secondo il quotidiano americano, le fonti originarie delle informazioni di intelligence trasmesse dallo sceicco Mohammed a Netanyahu e non è chiaro se durante la conversazione tra i due leader siano stati affrontati altri temi.

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