«Netanyahu fu avvertito prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre»

Il Nyt cita una persona che afferma di aver parlato con lo sceicco Mohammed e un'altra che sostiene di essere stata informata da qualcuno presente alla conversazione tra i due leader. Secondo entrambe, il presidente emiratino avrebbe comunicato segretamente a Netanyahu che Hamas stava valutando un attacco di vaste proporzioni. Cinque ex alti funzionari israeliani hanno riferito al giornale che l'avvertimento non arrivò ai vertici dell'apparato di sicurezza israeliano.