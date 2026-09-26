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Attentato a Trump nel 2024, morto uno degli uomini feriti
Jim Copenhaver aveva 76 anni ed era stato raggiunto da due proiettili durante il comizio di Butler, in Pennsylvania.
Getty Images via AFP
Fonte Ats Ans
Attentato a Trump nel 2024, morto uno degli uomini feriti
Jim Copenhaver aveva 76 anni ed era stato raggiunto da due proiettili durante il comizio di Butler, in Pennsylvania.
NEW YORK - Jim Copenhaver, uno degli uomini rimasti feriti nell'attentato a Donald Trump del 13 luglio 2024 a Butler, in Pennsylvania, è morto a 76 anni per complicazioni legate alle ferite riportate.
Copenhaver era stato raggiunto da due proiettili, al braccio e all'addome, durante il comizio nel quale Trump era rimasto ferito a un orecchio. Il presidente statunitense lo ha definito «un patriota» sul suo social Truth.
Durante l'attentato un altro partecipante al comizio, un pompiere volontario di 50 anni, era stato ucciso mentre proteggeva la sua famiglia dagli spari. Una terza persona aveva riportato gravi ferite, ma era sopravvissuta.
Il ventenne che sparò contro Trump fu ucciso da un tiratore scelto dei servizi segreti.
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