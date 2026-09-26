Inondazioni a Bangkok, stato di calamità in tutti i 50 distretti
Da giovedì quasi 300 millimetri di pioggia sulla capitale thailandese. La zona orientale è la più colpita.
BANGKOK - BANGKOK - Le autorità di Bangkok hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale thailandese, colpita da inondazioni provocate da piogge torrenziali.
Secondo il governatore Chadchart Sittipunt, da giovedì sono caduti quasi 300 millimetri di pioggia. Le precipitazioni proseguono quasi senza sosta da giovedì pomeriggio, allagando le strade, facendo straripare i canali e raggiungendo numerosi edifici. La zona più colpita è quella orientale della città.
«Continua a piovere e stiamo facendo del nostro meglio. Stiamo cercando di pompare l'acqua, ma i canali sono pieni», ha dichiarato il governatore ai giornalisti. Somkid Pheuk-ngam, una commessa di 67 anni che vive vicino a un canale nei pressi del centro, ha riferito all'Afp di avere l'acqua alla vita e di non poter lasciare la propria abitazione. Il suo negozio è chiuso da due giorni e, ha aggiunto, non vedeva inondazioni simili in città da quindici anni.
Il governatore ha inoltre invitato i pazienti costretti a letto e dipendenti da apparecchiature mediche vitali a valutare un ricovero temporaneo in ospedale. Nel 2011 gravi inondazioni in Thailandia causarono oltre 500 vittime e danneggiarono milioni di abitazioni.