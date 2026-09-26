Inondazioni a Bangkok, stato di calamità in tutti i 50 distretti

«Continua a piovere e stiamo facendo del nostro meglio. Stiamo cercando di pompare l'acqua, ma i canali sono pieni», ha dichiarato il governatore ai giornalisti. Somkid Pheuk-ngam, una commessa di 67 anni che vive vicino a un canale nei pressi del centro, ha riferito all'Afp di avere l'acqua alla vita e di non poter lasciare la propria abitazione. Il suo negozio è chiuso da due giorni e, ha aggiunto, non vedeva inondazioni simili in città da quindici anni.

Il governatore ha inoltre invitato i pazienti costretti a letto e dipendenti da apparecchiature mediche vitali a valutare un ricovero temporaneo in ospedale. Nel 2011 gravi inondazioni in Thailandia causarono oltre 500 vittime e danneggiarono milioni di abitazioni.