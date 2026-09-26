STATI UNITI
Usa e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti legati all'IA
Washington e Pechino hanno inoltre avviato un dialogo sui rischi e sui benefici della super intelligenza.
Getty Images
Fonte Ats Ans
Usa e Cina, un canale di comunicazione per gli incidenti legati all'IA
Washington e Pechino hanno inoltre avviato un dialogo sui rischi e sui benefici della super intelligenza.
ROMA - Stati Uniti e Cina creeranno un «canale di comunicazione» bilaterale dedicato agli incidenti legati all'intelligenza artificiale. Lo ha reso noto la Casa Bianca.
Washington e Pechino hanno inoltre avviato un «dialogo sulla super intelligenza per scambiarsi opinioni sui rischi e sui benefici» dell'IA, ha precisato la Casa Bianca in una nota.
I due Paesi hanno quindi concordato l'istituzione di un canale specifico per le comunicazioni relative a eventuali incidenti nel campo dell'intelligenza artificiale.
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