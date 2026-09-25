Prima l'esplosione, poi il crollo dell'edificio: sei persone disperse nel centro di Atene

Secondo l'emittente pubblica Ert, tra i dispersi ci sono un cittadino britannico e una donna greca che risiedevano al secondo piano. Al primo piano alloggiavano invece quattro turisti americani, in un appartamento affittato per soggiorni brevi.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. «Tutti i mezzi sono qui e le ricerche proseguiranno per tutta la notte», ha assicurato Doukas, recatosi sul posto.