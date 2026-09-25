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GRECIA

Prima l'esplosione, poi il crollo dell'edificio: sei persone disperse nel centro di Atene

Tra loro quattro turisti americani. Il sindaco indica come probabile causa una fuga di gas. Le ricerche proseguiranno nella notte.
Prima l'esplosione, poi il crollo dell'edificio: sei persone disperse nel centro di Atene
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Ats Ans
di Redazione
Prima l'esplosione, poi il crollo dell'edificio: sei persone disperse nel centro di Atene
Tra loro quattro turisti americani. Il sindaco indica come probabile causa una fuga di gas. Le ricerche proseguiranno nella notte.

ATENE - Sei persone, tra cui quattro turisti, risultano disperse da questa mattina in seguito al crollo di un edificio nel centro storico di Atene. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale greca, Haris Doukas, la tragedia sarebbe stata causata da una probabile fuga di gas.

Il sindaco ha parlato di un'«esplosione provocata da una fuga di gas molto importante», che avrebbe causato il crollo della piccola palazzina di due piani intorno alle 7.30.

Secondo l'emittente pubblica Ert, tra i dispersi ci sono un cittadino britannico e una donna greca che risiedevano al secondo piano. Al primo piano alloggiavano invece quattro turisti americani, in un appartamento affittato per soggiorni brevi.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. «Tutti i mezzi sono qui e le ricerche proseguiranno per tutta la notte», ha assicurato Doukas, recatosi sul posto.

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