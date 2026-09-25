Bivacchi al Ciani, quattro casi in 458 ronde

Quattro casi in otto mesi

L'Esecutivo spiega che, oltre ai regolari controlli della Polizia della Città di Lugano, «la chiusura dei cancelli dei parchi cittadini è affidata a una ditta di sicurezza specializzata, il cui personale, prima di procedere alla chiusura, verifica altresì l’eventuale presenza di persone all’interno delle aree interessate».

Quanto ai casi specifici sollevati nell'interrogazione, tra il 14 luglio e il 18 agosto scorsi sono stati effettuati quattro interventi nella zona della darsena, durante i quali sono state controllate complessivamente otto persone accampate. «Di questi quattro interventi, uno soltanto ha riguardato una situazione verificatasi durante l’orario di chiusura del Parco Ciani, nella fascia oraria compresa tra le 3.25 e le 4. Gli altri episodi sono invece stati constatati durante i normali orari di apertura del Parco».