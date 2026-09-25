Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Bivacchi al Ciani, quattro casi in 458 ronde

È il bilancio tracciato dal Municipio di Lugano nella risposta a un'interrogazione del gruppo Lega: «Un solo episodio accertato durante l'orario di chiusura».
Bivacchi al Ciani, quattro casi in 458 ronde
TiPress
Fonte Municipio Lugano
elaborata da Redazione
Bivacchi al Ciani, quattro casi in 458 ronde
È il bilancio tracciato dal Municipio di Lugano nella risposta a un'interrogazione del gruppo Lega: «Un solo episodio accertato durante l'orario di chiusura».

LUGANO - Su 458 ronde effettuate all'interno del Parco Ciani tra gennaio e agosto scorsi, solo in quattro occasioni la Polizia comunale si è imbattuta in persone accampate nell'area.

È quanto emerge dalla risposta del Municipio di Lugano a un'interrogazione inoltrata dal gruppo Lega in Consiglio comunale, con primo firmatario Mauro Gaggini. Il tema aveva fatto discutere durante l'estate, dopo alcuni casi segnalati con una certa frequenza.

LUGANO
Bivacchi notturni al Ciani: «Il Municipio cosa intende fare?»

Quattro casi in otto mesi
L'Esecutivo spiega che, oltre ai regolari controlli della Polizia della Città di Lugano, «la chiusura dei cancelli dei parchi cittadini è affidata a una ditta di sicurezza specializzata, il cui personale, prima di procedere alla chiusura, verifica altresì l’eventuale presenza di persone all’interno delle aree interessate».

Quanto ai casi specifici sollevati nell'interrogazione, tra il 14 luglio e il 18 agosto scorsi sono stati effettuati quattro interventi nella zona della darsena, durante i quali sono state controllate complessivamente otto persone accampate. «Di questi quattro interventi, uno soltanto ha riguardato una situazione verificatasi durante l’orario di chiusura del Parco Ciani, nella fascia oraria compresa tra le 3.25 e le 4. Gli altri episodi sono invece stati constatati durante i normali orari di apertura del Parco».

Controllati sette cittadini stranieri
Gli accertamenti hanno portato al controllo di sette cittadini stranieri, successivamente allontanati dall'area. Due di loro sono stati fermati e trattati, per competenza, dalla Polizia cantonale. In base alle informazioni attualmente a disposizione della Polizia della Città di Lugano, non risultano altri casi di pernottamento o bivacco durante gli orari di chiusura.

Uno dei punti sollevati dalla Lega riguardava la possibilità di adottare nuove misure per evitare altri bivacchi. Provvedimenti che, per il momento, la Città non ritiene necessari. «Le misure di controllo attualmente in essere consentono di assicurare un’adeguata sorveglianza del Parco Ciani e il rispetto delle disposizioni vigenti. La Polizia è presente attivamente e la stessa ha dato specifiche disposizioni alla ditta incaricata dell'apertura chiusura cancelli del Parco Ciani».

Nessuna nuova misura
A sostegno di questa posizione, il Municipio sottolinea il numero limitato di casi riscontrati negli ultimi otto mesi. «Gli episodi oggetto dell’interrogazione sono stati numericamente circoscritti e, nella quasi totalità dei casi riscontrati, si sono verificati durante gli orari di apertura del Parco. Un solo episodio è infatti stato constatato durante l’orario di chiusura notturna».

La Polizia cittadina «continuerà pertanto a mantenere un’adeguata attenzione sulla situazione, assicurando i controlli necessari e intervenendo qualora vengano riscontrate situazioni non conformi alle disposizioni vigenti». Se l’evoluzione dovesse però evidenziare un aumento degli episodi di bivacco durante gli orari di chiusura, «potranno essere valutati eventuali adeguamenti delle modalità di controllo in funzione delle effettive necessità riscontrate».

In conclusione, l'Esecutivo sottolinea che l'obiettivo resta quello di garantire il decoro, la sicurezza e la corretta fruizione del Parco Ciani, «conciliando tali esigenze con un impiego proporzionato ed efficace delle risorse preposte alla vigilanza».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bivacchiluganoparco cianironde
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
1 gior
87
432

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
16 ore
23
68

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
2 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
14 ore

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
91

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
2 gior
54
121

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
204

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
2 gior
43
107

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
1 gior
36
81

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
1 gior
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
1 gior
48
71

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
87

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
91

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
1 gior
136

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
23 ore
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo
LIVE
NAZIONALE
7 ore
59
127

Certificati-Covid falsi, beccato anche Embolo

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
34
67

Auto di lusso nel mirino dei ladri

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi
LIVE
METEO
10 ore
2
49

L'estate non è ancora finita, in Svizzera temperature fino a 30 gradi

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
1 gior
33

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
2 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
46

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
2 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
2 gior
20
37

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
11

Burrasca Ferrari

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
37

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
1 gior
3
32

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
16 ore
9
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
34
89

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
44

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata
LIVE
FRIBURGO
7 ore
16

Licenziato da Swisscom dopo 38 anni di lavoro: ecco come sarebbe andata

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
3 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
1 gior
13
32

Arrestato il primogenito del Senatùr

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
1 gior
12
47

«I Moretti erano intimidatori»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
55

«Xhaka è stato un codardo»

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
9

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
1 gior
24
52

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
69

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
3 gior
498

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
26

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
9

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
27

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
1 gior
2
15

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
55

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
12
29

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
LIVE
LUGANO
2 gior
16
41

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente

Notte violenta a Campione, due ticinesi alla sbarra
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
5
14

Notte violenta a Campione, due ticinesi alla sbarra

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Fotovoltaico comunale: cosa può imparare Lugano da Locarno?»
LIVE
CANTONE
4 ore
2

«Fotovoltaico comunale: cosa può imparare Lugano da Locarno?»

Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi
LIVE
CANTONE
4 ore
4
4

Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi

Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA
LIVE
BELLINZONA
4 ore
7

Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA

«Estati a 50°C? No, grazie!», in piazza a Bellinzona per «fermare la crisi climatica»
LIVE
BELLINZONA
5 ore
32
66

«Estati a 50°C? No, grazie!», in piazza a Bellinzona per «fermare la crisi climatica»

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
LIVE
VALLE VERZASCA
6 ore

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne

Neutrali? Sì. Inflessibili? Sempre
LIVE
CANTONE
6 ore
25

Neutrali? Sì. Inflessibili? Sempre

Il Centro di Lugano lancia nove sfidanti al Gran Consiglio: ecco chi sono
LIVE
LUGANO
6 ore
2
10

Il Centro di Lugano lancia nove sfidanti al Gran Consiglio: ecco chi sono

Branchi Peloso e Camoghé, si procederà all'abbattimento di «fino a due terzi dei giovani nati»
LIVE
CANTONE
6 ore
24
146

Branchi Peloso e Camoghé, si procederà all'abbattimento di «fino a due terzi dei giovani nati»

Anche a Dino potrebbe aprire un nuovo asilo nido
LIVE
LUGANO
7 ore
1
15

Anche a Dino potrebbe aprire un nuovo asilo nido

Un premio inclusivo per il CPS-MT di Lugano
LIVE
CANTONE
7 ore
4

Un premio inclusivo per il CPS-MT di Lugano