Bellinzona
Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA
L'uomo era rimasto bloccato nei boschi sopra Claro ed è stato recuperato con l'intervento di un elicottero. Avrebbe riportato alcune contusioni.
Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA
Rescue Media
Fonte RESCUE MEDIA
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Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA
L'uomo era rimasto bloccato nei boschi sopra Claro ed è stato recuperato con l'intervento di un elicottero. Avrebbe riportato alcune contusioni.
Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA
L'uomo era rimasto bloccato nei boschi sopra Claro ed è stato recuperato con l'intervento di un elicottero. Avrebbe riportato alcune contusioni.
CLARO - Un paracadutista è stato recuperato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre, dopo un infortunio avvenuto nei boschi sopra Claro, in zona Monastero. L'episodio si è verificato poco prima delle 16.30.
Stando alle informazioni raccolte sul posto, per motivi ancora da stabilire il paracadutista avrebbe dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza, rimanendo poi bloccato. L'episodio si sarebbe fortunatamente concluso con un grande spavento e alcune contusioni.
Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, che per recuperare il paracadutista hanno richiesto l'intervento di un elicottero della Rega. Presente anche la polizia per gli accertamenti del caso.
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