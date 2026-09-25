Paracadutista in difficoltà, viene messo in salvo dalla REGA

Stando alle informazioni raccolte sul posto, per motivi ancora da stabilire il paracadutista avrebbe dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza, rimanendo poi bloccato. L'episodio si sarebbe fortunatamente concluso con un grande spavento e alcune contusioni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, che per recuperare il paracadutista hanno richiesto l'intervento di un elicottero della Rega. Presente anche la polizia per gli accertamenti del caso.