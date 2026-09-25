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Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi

L'associazione "Dai resinai" di Sant'Antonino lancia la sfida con un concorso benefico. Ogni tentativo ha un costo di 10 franchi e il 50% del ricavato andrà alla Lega Cancro Ticino.
Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi
Associazione Dai resinai
Una veduta del piano del tavolo
Fonte Associazione Dai resinai
elaborata da Redazione
Se indovini con quanta resina è stato fatto...vinci un tavolo da 20mila franchi
L'associazione "Dai resinai" di Sant'Antonino lancia la sfida con un concorso benefico. Ogni tentativo ha un costo di 10 franchi e il 50% del ricavato andrà alla Lega Cancro Ticino.

SANT'ANTONINO - Un pezzo unico di artigianato locale si trasforma in veicolo di solidarietà. Nasce l’iniziativa benefica “Consolidare la speranza”, un concorso a premi aperto a tutta la popolazione, che unisce il fascino dell’artigianato fatto a mano al sostegno della lotta contro il cancro, proposta dall’Associazione “Dai resinai” di Sant’Antonino.

Al centro dell’iniziativa c’è un esclusivo tavolo realizzato artigianalmente unendo il legno alla resina epossidica, una tecnica che sta riscuotendo grande successo nel mondo del design.

Le regole del concorso sono semplici e alla portata di tutti: per vincere il tavolo (valore commerciale di 20'500 franchi) è necessario indovinare il peso esatto, espresso in grammi, della resina utilizzata durante la sua lavorazione.

Ogni tentativo di gioco ha un costo di 10 franchi per persona.

Gli organizzatori, “Dai resinai”, tengono a sottolineare la trasparenza dell’operazione: il 50% dell’intero ricavato lordo del concorso sarà devoluto alla Lega ticinese contro il cancro per finanziare i servizi di supporto ai pazienti e alle famiglie sul territorio cantonale. Il rimanente 50% rimarrà all’organizzatore per la copertura parziale dei costi vivi.

Dove partecipare: Il tavolo sarà esposto al pubblico presso il Ristorante San Giulio a Sant’Antonino, Via Paiardi 127, dal 3 ottobre 2026 al 31 marzo 2027, momento in cui verrà svelata la busta sigillata con il peso esatto e decretato il vincitore.

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