«Fotovoltaico comunale: cosa può imparare Lugano da Locarno?»

3. Qual è stato nel 2025 il beneficio finanziario netto per la Città derivante dagli impianti fotovoltaici installati sui propri edifici, distinguendo, se possibile, tra impianti di proprietà comunale e impianti di proprietà di terzi?



4. Per gli impianti di proprietà di AIL SA installati sugli edifici comunali e destinati all'autoconsumo, quale prezzo paga concretamente la Città per l'energia prodotta e consumata direttamente? Qual è, in centesimi per kWh e in percentuale, il vantaggio rispetto al prezzo che la Città pagherebbe per la corrispondente energia prelevata dalla rete? Come viene determinato e aggiornato questo prezzo e per quale durata sono stabilite tali condizioni?

