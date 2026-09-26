Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Da qui alle elezioni di aprile mancano circa 6 mesi. Cosa si aspettano i ticinesi da questo semestre? C'è margine per riconquistare la fiducia persa? Tio.ch ha raccolto alcune impressioni in video a Bellinzona.

C'è chi, nonostante tutto, si dice ottimista. E chi invece pare proprio vedere nero. Una cosa è certa: la legislatura in corso ha lasciato il segno, in negativo. E non solo per il "caso Zali".