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Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Ultimi giorni in carica per l'ormai ex direttore del Dipartimento del territorio. Intanto in Governo arriva Marchesi. Da qui alle elezioni di aprile mancano 6 mesi: come saranno impiegati?
Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
Davide Giordano tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
Ultimi giorni in carica per l'ormai ex direttore del Dipartimento del territorio. Intanto in Governo arriva Marchesi. Da qui alle elezioni di aprile mancano 6 mesi: come saranno impiegati?

BELLINZONA - Claudio Zali saluta tutti. L'ormai ex direttore del Dipartimento del territorio rimane in carica fino alla fine di settembre. Come annunciato due mesi fa. Non si è lasciato scalfire dalle ulteriori indiscrezioni e pressioni emerse dopo il noto scandalo estivo che lo ha travolto.

Ora si dedicherà alla sua professione di avvocato. E a sistemare le questioni legali che lo hanno visto in un modo o nell'altro protagonista. Al suo posto gli subentra l'UDC Piero Marchesi. Poi bisognerà capire come il Governo ticinese si suddividerà i compiti.

Da qui alle elezioni di aprile mancano circa 6 mesi. Cosa si aspettano i ticinesi da questo semestre? C'è margine per riconquistare la fiducia persa? Tio.ch ha raccolto alcune impressioni in video a Bellinzona.

C'è chi, nonostante tutto, si dice ottimista. E chi invece pare proprio vedere nero. Una cosa è certa: la legislatura in corso ha lasciato il segno, in negativo. E non solo per il "caso Zali".

Da adesso in poi il Consiglio di Stato dovrà dare il massimo per fare recuperare la stima dei cittadini verso le istituzioni.

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