Chiesta la proroga della carcerazione preventiva per le botte al Ciani

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Le indagini hanno portato all’arresto di quattro persone.

I reati contestati

Nei loro confronti le ipotesi di reato sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le singole responsabilità.