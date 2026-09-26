Cosa accade, dopo la fine delle cose?

La dimensione live - abbiamo già avuto modo di sottolinearlo - è il cuore pulsante di Mortòri: non esiste una versione definitiva dello spettacolo, che si trasforma ogni volta in base al luogo, al momento e alle persone coinvolte. Una sera può essere intimo e minimale, un’altra fisico, rumoroso o teatrale. Gli arrangiamenti cambiano, le strutture si modificano ed elementi inaspettati possono entrare nella performance. Ogni concerto è unico e i confini sono sfumati tra la forma classica e la performance. In ossequio alla volontà di creare un'entità una continua trasformazione.