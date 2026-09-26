Berset negli Usa: «Il diritto è la forma di potere dell'Europa»

Berset ha riconosciuto che l'Europa sta procedendo a un riarmo su una scala che non si vedeva dai tempi della Guerra Fredda, sullo sfondo dell'aggressione russa e dei profondi cambiamenti nel panorama della sicurezza internazionale. Ha però avvertito che un aumento della potenza militare senza istituzioni democratiche più solide comporta a sua volta dei rischi.

«Eserciti forti hanno bisogno di democrazie più forti», ha affermato il 54enne friburghese, sollecitando investimenti in tribunali indipendenti, elezioni trasparenti, media liberi e resilienza contro gli attacchi informatici e le interferenze straniere.