Il Papa ai francesi: «Non tenete la fede solo per voi stessi»
Leone XIV celebra la messa a Place de la Concorde. Secondo le autorità locali sono presenti 700'000 fedeli.
PARIGI - PARIGI - Il Papa, durante la messa a Place de la Concorde a Parigi, ha invitato i cattolici francesi a non vivere la propria fede soltanto nella sfera privata.
«Aspirate a riscoprire un orizzonte luminoso, a costruire una nazione rinnovata a partire dalle sue radici irrigate dalla fede. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate», ha detto Leone XIV.
Il pontefice ha quindi esortato i fedeli a «portare la speranza là dove regnano lo scoraggiamento e l'aridità spirituale», aggiungendo che «è accettando di vivere nella verità sotto lo sguardo di Gesù che possiamo essere autentici».
Alla celebrazione stanno partecipando 700'000 fedeli, secondo i dati delle autorità locali riportati dalla sala stampa vaticana. La partecipazione supera le attese della vigilia, che indicavano circa 600'000 persone.