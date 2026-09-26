GRECIA
Crolla una palazzina ad Atene, morti tutti e sei i dispersi
Tra le vittime quattro americani e una coppia di anziani. Si indaga sulle cause dell'esplosione: possibile una fuga di gas.
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Ats Ans
Crolla una palazzina ad Atene, morti tutti e sei i dispersi
Tra le vittime quattro americani e una coppia di anziani. Si indaga sulle cause dell'esplosione: possibile una fuga di gas.
ATENE - ATENE - Sono morti tutti e sei i dispersi nel crollo di una palazzina nel centro di Atene. Lo riporta il quotidiano Kathimerini.
In un appartamento in affitto a breve termine al primo piano vivevano quattro cittadini americani. Nello stabile abitava anche una coppia di anziani, composta da un uomo britannico e dalla moglie.
Una squadra della divisione crimini incendiari è ancora sul posto per indagare sulle cause dell'incidente. L'origine dell'esplosione non è stata ancora accertata, ma vigili del fuoco e polizia ritengono che l'ipotesi più probabile sia una fuga di gas.
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