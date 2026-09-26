Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando
Gli automobilisti dovranno seguire percorsi alternativi sull'A9 e prestare attenzione alle deviazioni segnalate.
CHIASSO / COMO - Nuove chiusure notturne in programma sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. I provvedimenti interesseranno, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, i tratti Lago di Como-Como Centro e Como Centro-Chiasso.
Nelle notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, dalle 22 alle 5, sarà chiuso verso Lainate il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro. La stessa chiusura sarà in vigore dalle 23 di sabato 3 alle 6 di domenica 4 ottobre e dalle 22 di domenica 4 alle 5 di lunedì 5 ottobre.
Chi viaggia in direzione Lainate/Milano dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Lago di Como, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare sulla A9 a Como Centro, sempre verso Lainate.
Un altro provvedimento scatterà dalle 23 di venerdì 2 alle 6 di sabato 3 ottobre: in questa fascia oraria sarà chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione Chiasso. Lo svincolo di Como Centro sarà inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni.
Per chi è diretto verso nord, dopo l'uscita obbligatoria a Como Centro viene consigliato di proseguire sulla viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino alla dogana cittadina. Lo stesso percorso è indicato a chi avrebbe voluto entrare a Como Centro verso Chiasso. Per chi invece deve entrare in A9 verso Lainate, l'alternativa indicata è lo svincolo di Fino Mornasco.