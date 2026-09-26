Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando

Nelle notti di lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 settembre, dalle 22 alle 5, sarà chiuso verso Lainate il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro. La stessa chiusura sarà in vigore dalle 23 di sabato 3 alle 6 di domenica 4 ottobre e dalle 22 di domenica 4 alle 5 di lunedì 5 ottobre.