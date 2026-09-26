MAGLIASO
Sfonda un muretto in retromarcia
La donna è rimasta ferita al volto
Lettore Tio.ch
Fonte red
Sfonda un muretto in retromarcia
La donna è rimasta ferita al volto
MAGLIASO - Incidente a Magliaso attorno a mezzogiorno sulla Cantonale.
Stando alle testimonianze di chi era sul posto, una signora anziana, a bordo della sua vettura, avrebbe sfondato un muretto in retromarcia all'uscita del negozio.
La donna avrebbe riportato alcune ferite al volto.
Presenti sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine
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