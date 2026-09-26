Zucche Nostrane: il ricettario che celebra il Ticino a tavola

Il piccolo volume nasce dall’omonimo progetto di FutureFarmers e raccoglie ricette ideate e sviluppate da Dina Bernasconi, redattrice e traduttrice nonché coordinatrice dei partenariati e delle relazioni esterne di FutureFarmers. Dal carpaccio al medaglione, fino al punch al rum e zucca, le preparazioni vogliono mostrare la versatilità delle diverse varietà e proporre una cucina accessibile, legata alla stagionalità e alla produzione locale.